Помощник Путина раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. Президент России может дать ответ уже сегодня

Ушаков: РФ не хочет временного перемирия, оно станет передышкой для ВСУ

Временное перемирие на Украине даст возможность для передышки солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом предложение раскритиковал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Он напомнил, что 12 марта получил звонок от советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Политик сообщил о результатах переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии, отметив, что стороны пришли к общему мнению о необходимости устроить временное перемирие.

Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего Юрий Ушаков помощник президента России

Ушаков добавил, что в последнее время регулярно поддерживает связь по телефону с помощником главы Белого дома Дональда Трампа. Он отметил, что изложил Майку Уолтцу позицию Москвы о необходимости долгосрочного урегулирования конфликта.

Помощник Путина подчеркнул, что уже сегодня, 13 марта, глава государства может дать окончательный ответ по предложению о 30-дневном перемирии на Украине.

Фото: Михаил Терещенко / POOL / РИА Новости

Ушаков прокомментировал назначение США посредника для переговоров с Россией

Помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что США выбрали посредника на переговорах с Россией.

Прежде Вашингтон анонсировал визит спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию, однако в Кремле отметили, что не он будет представлять США на переговорах.

Ушаков сообщил, что Уиткофф посетил Россию для обсуждения не только украинского кризиса, но и российско-американских отношений в целом, включая их экономический аспект.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что в Кремле будет объявлено, если встреча Уиткоффа с Путиным все же состоится. «И сегодня [13 марта] будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем», — отметил он.

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В России предположили, к чему приведет временное перемирие с Украиной

Временное 30-дневное перемирие на Украине может дать Киеву возможность перегруппировать свои войска. Такой исход событий предположил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По его словам, прежде киевские власти активно отвергали любые идеи о перемирии, однако уже в 2025 году президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность ввести режим прекращения огня на 30 дней. Ткаченко отметил, что подобное решение выглядит как фактическая капитуляция Киева перед Москвой. В то же время он напомнил, что Россия не питает иллюзий относительно сложившейся ситуации.

Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть неокончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации [президента США Дональда] Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением Станислав Ткаченко эксперт клуба «Валдай»

Он выразил уверенность в том, что Киев на самом деле не желает окончания конфликта и не сможет смириться с собственным проигрышем в нем. Этот факт доказывает самая массированная с начала спецоперации атака беспилотников ВСУ на Россию.