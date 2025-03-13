Готовность Украины к временному перемирию объяснили

Политолог Ткаченко: Перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться

Прекращение огня сроком на 30 дней станет для Украины попыткой перегруппироваться. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Эксперт отметил, что после встречи делегаций США и Украины в Джидде риторика украинского лидера Владимира Зеленского кардинально изменилась: теперь президент готов на прекращение огня без гарантий для Киева со стороны Вашингтона. Таким образом, итогом переговоров стала фактическая капитуляция украинских властей.

Ткаченко напомнил, что в конце декабря 2024-го Киев отвергал идеи о перемирии, однако уже в январе 2025 года сравнивал прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне встречи делегаций Украина требовала прекращения огня только в воздухе и на воде. Подкреплением намерений Киева стала самая массированная с начала спецоперации атака беспилотников на Россию.

Тем не менее по итогам переговоров офис президента Украины выразил готовность ввести режим прекращения огня на 30 дней. Это можно расценивать как фактическую капитуляцию украинского руководства, отметил политолог, подчеркнув, что таким образом Киев признал неспособность победить Россию.

«При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Они лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», — считает эксперт.

В свою очередь, Россия не питает иллюзий относительно инициативы Вашингтона. «Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации [президента США Дональда] Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», — заключил Ткаченко.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогу Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном временном прекращении огня на 30 дней.