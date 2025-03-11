США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

Трамп сообщил о встрече представителей США с Россией 11 или 12 марта

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия согласится на прекращение огня. Он отметил, что американские представители могут встретиться с российскими 11 или 12 марта.

Будем надеяться, что Россия согласится на прекращение огня. Мы встретимся с Россией сегодня и завтра Дональд Трамп президент США

Трамп заявил, что намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе. «Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня], и это ознаменует собой 75 процентов пути», — отметил он во время выступления в Белом доме.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов раскрыл, что разговор президента России с американским коллегой состоится в пятницу, 14 марта. «Разговор Путина с Трампом состоится в пятницу, и это будет больше, чем просто телефонный разговор», — отметил он, не уточнив подробностей.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским.

Трамп назвал условие продолжения конфликта на Украине

Трамп назвал условие для продолжения конфликта на Украине и подчеркнул, что это произойдет при отказе России от прекращения огня.

Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни Дональд Трамп президент США

Трамп также пообещал, что пригласит украинского лидера Владимира Зеленского обратно в Белый дом. 28 февраля общение политиков в Овальном кабинете превратилось в перепалку. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул встречу.

Украина готова на временное прекращение огня

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Об этом сообщил Офис президента республики в совместном заявлении по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев согласен на полное прекращение огня и отказывается от своего прежнего предложения о перемирии на море и в воздухе. Вашингтон предложил сделать первый шаг и на 30 дней попытаться установить прекращение огня по всей линии фронта, а не только в вопросах ракетных и дроновых атак, в том числе в Черном море, отметил политик.

Украина приняла это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это Владимир Зеленский президент Украины

США возобновили помощь Украине и ждут реакцию России

США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных, сообщил Офис президента страны. Информацию об этом подтвердил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Политик пояснил, что Киев продемонстрировал готовность к миру, теперь нужно получить согласие на перемирие от России. Он добавил, что Украина предложила конкретные шаги по завершению конфликта.

Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе Майк Уолтц советник президента США по национальной безопасности

По словам Уолтца, обе делегации вникли в детали окончательного прекращения украинского конфликта. Советник президента США также сообщил, что в ближайшее время у него запланированы переговоры с представителем России.

США надеются, что Россия примет предложение о прекращении огня на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Саудовской Аравии выразил надежду, что Россия примет предложение о прекращении огня на Украине.

Мы надеемся, что русские ответят «да» как можно скорее, и тогда мы сможем перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры, а не бесконечные диалоги Марко Рубио госсекретарь США

Рубио отметил, что настоящие переговоры должны положить конец конфликту так, чтобы это было приемлемо для обеих сторон и обеспечило стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Госсекретарь исключил военное урегулирование конфликта на Украине. «Военного решения этого конфликта не существует, и путь к окончанию войны, достижению цели президента — это переговоры, — отметил он.