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22:27, 11 марта 2025Мир

Трамп назвал условие для продолжения конфликта на Украине

Трамп допустил продолжение конфликта при отказе России от прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, при каких обстоятельствах конфликт на Украине может продолжиться. Его слова приводит Reuters.

Трамп назвал условие для продолжения конфликта на Украине и подчеркнул, что это произойдет при отказе России от прекращения огня.

«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни», — допустил он.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Россией на Украине специальная военная операция (СВО) может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

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