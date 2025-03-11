Президент США Дональд Трамп рассказал, при каких обстоятельствах конфликт на Украине может продолжиться. Его слова приводит Reuters.
Трамп назвал условие для продолжения конфликта на Украине и подчеркнул, что это произойдет при отказе России от прекращения огня.
«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни», — допустил он.
Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Россией на Украине специальная военная операция (СВО) может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.