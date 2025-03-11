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21:13, 11 марта 2025Бывший СССР

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня

Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Об этом сообщается на сайте Офиса президента республики.

Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сообщает Москве, что «взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», — говорится в публикации по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Не уточняется, идет ли речь о прекращении огня на море и в воздухе, о котором ранее говорила украинская сторона, или о полном прекращении огня по линии фронта.

Также Киев сообщил, что Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты оптимистично оценивают переговоры с Украиной и мир по их окончании ждут «фантастические новости».

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