Госдеп анонсировал «фантастические новости» после переговоров с Украиной

Представитель Госдепа Брюс: США оптимистично оценивают переговоры с Украиной

США оптимистично оценивают переговоры с Украиной и мир по их окончании ждут «фантастические новости». Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс в заявлении, опубликованном на ее странице в социальной сети X.

«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь [США Марко Рубио] тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — отметила представитель Госдепа.

Брюс также подчеркнула, что переговоры продолжаются, но она в скором времени еще раз свяжется с журналистами и разъяснит итоги встречи в Джидде.

Ранее Брюс заявила, что США «скрещивают пальцы» на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии, городе Джидде, и рассчитывают на успешные итоги. Однако представитель ведомства отказалась как-либо дополнительно комментировать ситуацию о переговорах и их предварительных результатах.