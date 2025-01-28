Путин назвал условия и сроки окончания СВО

Путин: СВО закончится через полтора-два месяца, если закончится спонсорство

Спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, если закончатся спонсорские деньги и патроны. Сроки и условия окончания СВО назвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги, и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.

В 2024 году Путин заявлял, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца. Он добавил, что говорил тогдашнему президенту США Джо Байдену о необходимости перестать снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием.