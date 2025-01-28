Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:49, 28 января 2025Россия

Путин назвал условия и сроки окончания СВО

Путин: СВО закончится через полтора-два месяца, если закончится спонсорство
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, если закончатся спонсорские деньги и патроны. Сроки и условия окончания СВО назвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги, и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.

В 2024 году Путин заявлял, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца. Он добавил, что говорил тогдашнему президенту США Джо Байдену о необходимости перестать снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Путин высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине

      Мэр российского города пожаловался на загадивших администрацию ворон

      Раскрыто эффективное и дешевое средство от пятен на коврах

      Путин заявил об уговорах Запада продолжать конфликт на Украине

      Молодой человек пнул кролика и попал в тюрьму

      В ЕС захотели ускорить процесс принятия Украины

      Путин назвал условия и сроки окончания СВО

      Известная телеведущая рассказала о жизни после новостей о подготовке расправы над ней

      Создан аккумулятор на основе грибов и сахара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше