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22:48, 5 июня 2024Россия

Путин назвал условие завершения украинского конфликта

Путин: США должны перестать поставлять Украине оружие, чтобы конфликт закончится
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Global Look Press

США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, условием завершения украинского кризиса является отказ Вашингтона оказывать военную помощь Киеву. Путин добавил, что говорил президенту США Джо Байдену о необходимости перестать снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием.

«Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех, месяцев», — подчеркнул Путин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения спецоперации. Он считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле 2024 года. Политик также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.

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      Марина Совина
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