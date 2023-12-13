Кадыров предсказал, когда закончится СВО. И заявил об особой задаче от Путина

Глава Чечни Кадыров заявил, что СВО на Украине завершится летом 2024 года

Глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы жителей республики в прямом эфире. Руководитель региона отметил, что длительность конфликта связана с особой задачей, которую перед военными поставил президент России Владимир Путин.

Конфликт на Украине может завершиться летом 2024 года

Кадыров считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле следующего года. Глава республики также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.

«Мы видим, как ведет себя Израиль [в рамках военных операций в секторе Газа], а у нас задача — максимально не разрушить города, вести переговоры с теми, кто хочет сдаться», — подчеркнул глава Чечни. Кадыров также отметил, что в противном случае российские военные давно бы взяли Киев.

Мы были в семи километрах от Киева, и взять его было легче, чем даже Мариуполь Рамзан Кадыров глава Чечни

По словам руководителя региона, верховный главнокомандующий назвал главную задачу — максимально не разрушать города и не дать западным странам попасть на территорию России и навязывать свои условия.

Кадыров прогнозировал завершение СВО в 2023-м

Глава Чечни в феврале 2023-го заявлял, что, по его мнению, СВО завершится до конца года. Такой прогноз он давал в интервью министру региона по внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. По словам Кадырова, у противников России нет иного выхода, кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — полагал Кадыров.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Незадолго до этого он предложил Украине свои условия завершения конфликта. В их числе признание Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России. Кроме того, Кадыров заявлял, что для урегулирования ситуации нужно выдать всех «фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением» или провести над ними официальный суд и избрать меру пресечения.