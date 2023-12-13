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20:05, 13 декабря 2023Россия

Кадыров предсказал, когда закончится СВО. И заявил об особой задаче от Путина

Глава Чечни Кадыров заявил, что СВО на Украине завершится летом 2024 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы жителей республики в прямом эфире. Руководитель региона отметил, что длительность конфликта связана с особой задачей, которую перед военными поставил президент России Владимир Путин.

Конфликт на Украине может завершиться летом 2024 года

Кадыров считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле следующего года. Глава республики также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.

«Мы видим, как ведет себя Израиль [в рамках военных операций в секторе Газа], а у нас задача — максимально не разрушить города, вести переговоры с теми, кто хочет сдаться», — подчеркнул глава Чечни. Кадыров также отметил, что в противном случае российские военные давно бы взяли Киев.

Мы были в семи километрах от Киева, и взять его было легче, чем даже Мариуполь

Рамзан Кадыровглава Чечни

По словам руководителя региона, верховный главнокомандующий назвал главную задачу — максимально не разрушать города и не дать западным странам попасть на территорию России и навязывать свои условия.

Кадыров прогнозировал завершение СВО в 2023-м

Глава Чечни в феврале 2023-го заявлял, что, по его мнению, СВО завершится до конца года. Такой прогноз он давал в интервью министру региона по внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. По словам Кадырова, у противников России нет иного выхода, кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — полагал Кадыров.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Незадолго до этого он предложил Украине свои условия завершения конфликта. В их числе признание Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России. Кроме того, Кадыров заявлял, что для урегулирования ситуации нужно выдать всех «фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением» или провести над ними официальный суд и избрать меру пресечения.

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