Кадыров выдвинул условия для окончания СВО

Глава Чечни Кадыров выдвинул Украине условия для окончания СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул условия для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Их он озвучил в своем Telegram-канале.

Так глава республики отреагировал на условия для переговоров президента Украины Владимира Зеленского, которые тот выдвинул 15 ноября. Новыми требованиями Зеленского для прекращения конфликта «справедливо, на основе Устава ООН и международного права» стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

«Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово "условия", а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом», — написал Кадыров.

Он предложил Украине условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России. Помимо этого, Кадыров заявил, что для урегулирования ситуации нужно выдать всех «фашистских преступников и шайтанов», которые виноваты в зверствах над русскоязычным населениям, или провести над ними официальный суд и избрать меру пресечения.