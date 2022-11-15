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20:38, 15 ноября 2022Россия

Кадыров выдвинул условия для окончания СВО

Глава Чечни Кадыров выдвинул Украине условия для окончания СВО

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул условия для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Их он озвучил в своем Telegram-канале.

Так глава республики отреагировал на условия для переговоров президента Украины Владимира Зеленского, которые тот выдвинул 15 ноября. Новыми требованиями Зеленского для прекращения конфликта «справедливо, на основе Устава ООН и международного права» стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

«Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово "условия", а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом», — написал Кадыров.

Он предложил Украине условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России. Помимо этого, Кадыров заявил, что для урегулирования ситуации нужно выдать всех «фашистских преступников и шайтанов», которые виноваты в зверствах над русскоязычным населениям, или провести над ними официальный суд и избрать меру пресечения.

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Анастасия Шейкина
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