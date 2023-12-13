Кадыров спрогнозировал окончание СВО

Глава Чечни Кадыров заявил об окончании СВО летом 2024 года

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться летом 2024 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, общаясь с жителями республики в прямом эфире.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — отметил руководитель региона и объяснил, что перед военными поставлена задача максимально не разрушать города, а вести переговоры с теми, кто хочет сдаться.

Кадыров также рассказал, что если бы не было такой задачи, «мы бы давно Киев забрали». Он заявил, что российские бойцы находились в семи километрах от Киева, и взять его было бы проще, чем Мариуполь. «Но у главнокомандующего главная задача — максимально не разрушать города и не дать зайти Западу на нашу территорию и навязывать свои условия», — добавил он.

В феврале 2023 года Кадыров заявлял, что СВО завершится до конца 2023 года. По его словам, у противников России нет иного выхода, кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.