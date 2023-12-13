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18:46, 13 декабря 2023Россия

Кадыров спрогнозировал окончание СВО

Глава Чечни Кадыров заявил об окончании СВО летом 2024 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться летом 2024 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, общаясь с жителями республики в прямом эфире.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — отметил руководитель региона и объяснил, что перед военными поставлена задача максимально не разрушать города, а вести переговоры с теми, кто хочет сдаться.

Кадыров также рассказал, что если бы не было такой задачи, «мы бы давно Киев забрали». Он заявил, что российские бойцы находились в семи километрах от Киева, и взять его было бы проще, чем Мариуполь. «Но у главнокомандующего главная задача — максимально не разрушать города и не дать зайти Западу на нашу территорию и навязывать свои условия», — добавил он.

В феврале 2023 года Кадыров заявлял, что СВО завершится до конца 2023 года. По его словам, у противников России нет иного выхода, кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.

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