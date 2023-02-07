Кадыров назвал срок завершения СВО

Глава Чечни Кадыров заявил, что СВО завершится до конца 2023 года

Специальная военная операция на Украине (СВО) завершится до конца года. Такой срок окончания СВО назвал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру региона по внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале чиновника.

По словам Кадырова, у противников России нет иного выхода кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — заявил Дудаеву глава Чечни.

Ранее брат Ельцина Станислав Глебов предположил, что СВО закончится, когда изменится народ. Он выразил уверенность, что напряженные отношения между Россией и Украиной будут сохраняться еще несколько лет.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что СВО закончится тогда, когда ее цели будут достигнуты.