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14:13, 7 февраля 2023Россия

Кадыров назвал срок завершения СВО

Глава Чечни Кадыров заявил, что СВО завершится до конца 2023 года

Фото: Marko Djurica / Reuters

Специальная военная операция на Украине (СВО) завершится до конца года. Такой срок окончания СВО назвал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру региона по внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале чиновника.

По словам Кадырова, у противников России нет иного выхода кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — заявил Дудаеву глава Чечни.

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Ранее брат Ельцина Станислав Глебов предположил, что СВО закончится, когда изменится народ. Он выразил уверенность, что напряженные отношения между Россией и Украиной будут сохраняться еще несколько лет.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что СВО закончится тогда, когда ее цели будут достигнуты.

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Марк Леонов
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