Матвиенко высказалась о сроках СВО

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания СВО некорректно

Говорить о сроках окончания специальной военной операции (СВО) на Украине некорректно. Операция изначально не подгонялась ни под какие даты, высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ее слова ТАСС.

Матвиенко отметила, что цели и задачи спецоперации определены, а СВО закончится тогда, когда эти цели будут достигнуты.

Вместе с тем спикер добавила, что спецоперация «была единственно возможной мерой защиты безопасности» России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о возможности вывода войск с Украины до конца года не может быть и речи. Властям Украины нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. «Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», — добавил он.

