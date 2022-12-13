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13:16, 13 декабря 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о возможности вывода войск с Украины до конца года

Песков заявил, что о возможности вывода войск с Украины до конца года не может быть и речи

Фото: РИА Новости

О возможности вывода войск с Украины до конца года не может быть и речи. Так на вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Властям Украины нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. «Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», — добавил Песков.

В ноябре пресс-секретарь президента заявил, что Россия может завершить специальную военную операцию (СВО) после достижения ее целей. Он добавил, что достичь целей спецоперации можно путем мирных переговоров, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны.

О начале СВО России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Сергей Истомин
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