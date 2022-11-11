Кремль назвал условие завершения спецоперации

Песков заявил, что Россия может завершить спецоперацию после достижения ее целей

Россия может завершить специальную военную операцию (СВО) после достижения ее целей. Такое условия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в пятницу, 11 ноября, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что достичь целей СВО можно путем мирных переговоров, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны.

О начале спецоперации России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Последние переговоры российской и украинской делегаций о очном формате прошли в марте в стамбульском дворце Долмабахче. Комментируя итоги встречи, Песков сказал, что в Москве не могут утверждать о наличии «серьезных прорывов» в переговорном процессе. В конце сентября президент Украины заявил, что не станет вести переговоры с Россией, пока президентом является Владимир Путин.