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12:22, 11 ноября 2022Россия

Кремль назвал условие завершения спецоперации

Песков заявил, что Россия может завершить спецоперацию после достижения ее целей

Фото: РИА Новости

Россия может завершить специальную военную операцию (СВО) после достижения ее целей. Такое условия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в пятницу, 11 ноября, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что достичь целей СВО можно путем мирных переговоров, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны.

О начале спецоперации России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Последние переговоры российской и украинской делегаций о очном формате прошли в марте в стамбульском дворце Долмабахче. Комментируя итоги встречи, Песков сказал, что в Москве не могут утверждать о наличии «серьезных прорывов» в переговорном процессе. В конце сентября президент Украины заявил, что не станет вести переговоры с Россией, пока президентом является Владимир Путин.

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Евгения Куликова
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