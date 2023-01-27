Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:36, 27 января 2023Россия

Брат Ельцина ответил на вопрос о сроках окончания СВО

Брат Ельцина Глебов предположил, что СВО закончится, когда изменится народ
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Брат первого российского президента Бориса Ельцина Станислав Глебов считает, что напряженные отношения между Россией и Украиной будут сохраняться еще несколько лет. Такую позицию он высказал в беседе с MK.RU.

Собеседник издания предположил, что специальная военная операция (СВО) закончится, когда изменится народ. «Когда это произойдет, одному богу известно», — ответил он на вопрос о сроках окончания конфликта.

Материалы по теме:
«Это была чистой воды подстава» Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
«Это была чистой воды подстава»Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
11 июня 2021
«Горбачев был умнее Ельцина» 30 лет назад первый и последний президент СССР подал в отставку. Через день страны не стало
«Горбачев был умнее Ельцина»30 лет назад первый и последний президент СССР подал в отставку. Через день страны не стало
25 декабря 2021
«Он сказал, приходите спасать Россию» 15 лет назад умер Борис Ельцин. Что сегодня о нем думают соратники и противники?
«Он сказал, приходите спасать Россию»15 лет назад умер Борис Ельцин. Что сегодня о нем думают соратники и противники?
22 апреля 2022

Глебов также заявил, что его родственник не виноват в происходящем, и опроверг мнение о том, что боевые действия стали «плодом деятельности» Ельцина.

8 декабря прошлого года советник первого президента России Сергей Шахрай напомнил, что Верховная Рада Украины за несколько дней до подписания Соглашения о создании СНГ в 1991 году приняла документ, согласно которому Киев лишался Крыма и западных территорий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал сроки поставок танков Abrams двумя словами
Испанский суд назвал мотив отправившего бомбу в посольство Украины
Мощный пожар в петербургском автосервисе сняли на видео
В КНДР предрекли сожжение переданного Украине вооружения дотла
Россиянка пыталась похудеть и узнала о 20-килограммовой опухоли в животе
В России резко сократился спрос на жилье в новостройках
Предсказано снижение цен на загородное жилье в России
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за осветленными волосами
Предсказаны последствия ввода потолка цен на российское дизельное топливо
Артемий Лебедев заявил об опечатывании его квартиры и офиса в Киеве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.