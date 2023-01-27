Брат Ельцина ответил на вопрос о сроках окончания СВО

Брат Ельцина Глебов предположил, что СВО закончится, когда изменится народ

Брат первого российского президента Бориса Ельцина Станислав Глебов считает, что напряженные отношения между Россией и Украиной будут сохраняться еще несколько лет. Такую позицию он высказал в беседе с MK.RU.

Собеседник издания предположил, что специальная военная операция (СВО) закончится, когда изменится народ. «Когда это произойдет, одному богу известно», — ответил он на вопрос о сроках окончания конфликта.

Глебов также заявил, что его родственник не виноват в происходящем, и опроверг мнение о том, что боевые действия стали «плодом деятельности» Ельцина.

8 декабря прошлого года советник первого президента России Сергей Шахрай напомнил, что Верховная Рада Украины за несколько дней до подписания Соглашения о создании СНГ в 1991 году приняла документ, согласно которому Киев лишался Крыма и западных территорий.