Советник Ельцина напомнил о лишающем Украину Львова и Крыма документе

Советник Ельцина Шахрай: Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий

Верховная Рада Украины за несколько дней до подписания Соглашения о создании СНГ в 1991 году приняла документ, согласно которому Киев лишается Крыма и западных территорий. Об этом в беседе с Ura.ru заявил один из участников подготовки Беловежского соглашения, советник первого президента России Бориса Ельцина Сергей Шахрай.

Юрист уточнил, что ранее обнародовал документ украинского парламента, который денонсировал Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. «Украина юридически вернула себя в 1922 год — без Крыма, Львова и прочего», — заявил он.

Шахрай напомнил, что денонсация означает отмену, аннулирование и возвращение в ситуацию на момент подписания договора. «Они (указанные территории — прим. «Ленты.ру») были у Польши, Венгрии и, конечно, у России, что осталось от империи», — заметил специалист и добавил, что проконтролировать данный вопрос должным образом в то время никто не смог.

8 декабря 2020-го Шахрай признался, что считает главным виновником распада СССР Михаила Горбачева. При этом обвинения в адрес Ельцина он счел неверными.

Договор об объединении в союзное государство РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР вступил в силу 30 декабря 1922 года. Подписание Беловежских соглашений состоялось 8 декабря 1991-го — в них говорилось о прекращении существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». Договор же об образовании Союза был денонсирован парламентами некоторых республик, однако его действие на момент распада является предметом споров.

