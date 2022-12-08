Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 8 декабря 2022Россия

Советник Ельцина напомнил о лишающем Украину Львова и Крыма документе

Советник Ельцина Шахрай: Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Верховная Рада Украины за несколько дней до подписания Соглашения о создании СНГ в 1991 году приняла документ, согласно которому Киев лишается Крыма и западных территорий. Об этом в беседе с Ura.ru заявил один из участников подготовки Беловежского соглашения, советник первого президента России Бориса Ельцина Сергей Шахрай.

Юрист уточнил, что ранее обнародовал документ украинского парламента, который денонсировал Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. «Украина юридически вернула себя в 1922 год — без Крыма, Львова и прочего», — заявил он.

Шахрай напомнил, что денонсация означает отмену, аннулирование и возвращение в ситуацию на момент подписания договора. «Они (указанные территории — прим. «Ленты.ру») были у Польши, Венгрии и, конечно, у России, что осталось от империи», — заметил специалист и добавил, что проконтролировать данный вопрос должным образом в то время никто не смог.

Материалы по теме:
В Москве простились с Михаилом Горбачевым. Какую память оставил о себе последний генсек и единственный президент СССР?
В Москве простились с Михаилом Горбачевым.Какую память оставил о себе последний генсек и единственный президент СССР?
3 сентября 2022
«Мы проявили мягкотелость» Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
«Мы проявили мягкотелость»Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
30 августа 2021
«Мы поняли, что можем все изменить» Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
«Мы поняли, что можем все изменить»Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
8 декабря 2021

8 декабря 2020-го Шахрай признался, что считает главным виновником распада СССР Михаила Горбачева. При этом обвинения в адрес Ельцина он счел неверными.

Договор об объединении в союзное государство РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР вступил в силу 30 декабря 1922 года. Подписание Беловежских соглашений состоялось 8 декабря 1991-го — в них говорилось о прекращении существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». Договор же об образовании Союза был денонсирован парламентами некоторых республик, однако его действие на момент распада является предметом споров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил работу авиации в ходе СВО
В Германии историю с захватом бундестага назвали попыткой скрыть провалы властей
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В США снова запретили роботов-убийц
В Донбассе отреагировали на инцидент с вытиранием обуви о флаг ДНР
В СПЧ рассказали о проблемах с формой для участников СВО
Запашный ответил на обвинения в живодерстве
Лукашенко прибыл в Киргизию
В Подмосковье бросились продавать элитные дома
В Москве подешевели сдаваемые в аренду «однушки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.