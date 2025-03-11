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22:20, 11 марта 2025Мир

В США исключили один способ урегулирования на Украине

Госсекретарь США Рубио исключил военное урегулирование конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине не может быть решен военным путем. Его слова приводит РИА Новости.

Рубио исключил военное урегулирование конфликта на Украине и подчеркнул, что Вашингтон надеется на согласие Москвы на инициативу прекращения огня.

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«Военного решения этого конфликта не существует, и путь к окончанию войны, достижению цели президента — это переговоры, — отметил он.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

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