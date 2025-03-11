Трамп анонсировал разговор с Путиным

Трамп заявил о планах переговорить с Путиным на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит Reuters.

Трамп уточнил, что хочет переговорить с Путиным на этой неделе.

«Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня], и это ознаменует собой 75 процентов пути», — отметил он во время выступления в Белом доме.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

27 февраля Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.