Зеленский подтвердил согласие Украины на полное прекращение огня

Зеленский подтвердил, что Украина согласилась на полное прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил, что Киев согласен на полное прекращение огня и отказывается от своего прежнего предложения о перемирии на море и в воздухе.

Вашингтон предложил сделать первый шаг и на 30 дней попытаться установить прекращение огня по всей линии фронта, а не только в вопросах ракетных и дроновых атак, в том числе в Черном море.

«Украина приняла это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это», — подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. В заявлении Офиса президента Украины не уточнялось, идет ли речь о полном или частичном перемирии.

