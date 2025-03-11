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21:43, 11 марта 2025Мир

В США заявили о предложенных Киевом конкретных шагах по завершению конфликта

Уолтц заявил о предложенных Киевом конкретных шагах по завершению конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил по итогам встречи в Саудовской Аравии, что Киев предложил конкретные шаги по завершению конфликта. Трансляцию ведет C-Span.

«Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе», — подчеркнул политик.

По словам Уолтца, обе делегации вникли в детали окончательного прекращения украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что речь идет о полном прекращении огня, а не о перемирии на море и в воздухе, как это ранее предлагал Киев.

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