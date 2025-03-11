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21:21, 11 марта 2025Мир

В США подтвердили снятие паузы в предоставлении помощи Украине

Уолтц подтвердил, что США сняли паузу в предоставлении помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам переговоров в Саудовской Аравии подтвердил, что Соединенные Штаты сняли паузу в предоставлении помощи Украине. Трансляцию ведет C-Span.

Политик пояснил, что Киев продемонстрировал готовность к миру, теперь нужно получить согласие на перемирие от России.

Ранее о возобновлении американской помощи сообщил Офис президента Украины. «Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины», — заявили там.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России.

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