Офис президента Украины: США отменили паузу в предоставлении Киеву разведданных

США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных, об этом сообщил Офис президента республики по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России.