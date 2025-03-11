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21:18, 11 марта 2025Бывший СССР

США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных

Офис президента Украины: США отменили паузу в предоставлении Киеву разведданных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных, об этом сообщил Офис президента республики по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России.

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