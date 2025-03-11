Трамп выразил надежду на согласие России на прекращение огня на Украине

Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия согласится на прекращение огня. Его слова приводит РИА Новости.

«Будем надеяться, что Россия согласится на прекращение огня. Мы встретимся с Россией сегодня и завтра», — сказал политик.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Саудовской Аравии выразил надежду, что Россия примет предложение о прекращении огня на Украине.

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сняли паузу на оказание военной помощи и предоставление разведданных.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским