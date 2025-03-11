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22:22, 11 марта 2025Мир

Трамп выразил надежду на согласие России на прекращение огня на Украине

Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия согласится на прекращение огня. Его слова приводит РИА Новости.

«Будем надеяться, что Россия согласится на прекращение огня. Мы встретимся с Россией сегодня и завтра», — сказал политик.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Саудовской Аравии выразил надежду, что Россия примет предложение о прекращении огня на Украине.

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сняли паузу на оказание военной помощи и предоставление разведданных.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским

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