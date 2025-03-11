Reuters: Трамп обещал пригласить Зеленского обратно в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит украинского лидера Владимира Зеленского обратно в Белый дом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Журналисты спросили Трампа, пригласит ли он Зеленского в Белый дом. «Конечно, безусловно», — обещал он.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков превратилось в перепалку. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Россией на Украине специальная военная операция (СВО) может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

