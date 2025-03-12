«Мы знаем, что нужно делать». Лавров заявил об опасном компромиссе по Украине и рассказал, как его избежать

Лавров: РФ не пойдет на угрожающий судьбе людей компромисс по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, в котором порассуждал о российско-украинском конфликте, путях его решения и отношениях с США. По его словам, российская сторона знает, что нужно делать в контексте мирного урегулирования, чтобы не идти на опасный компромисс, ставящий под угрозу жизни многих людей.

Речь идет о правах и судьбах людей, которые живут не только на освобожденных территориях, но и на территориях, находящихся под контролем киевского режима. Большинство из них говорят по-русски

Сергей Лавров глава МИД России

Министр напомнил, что еще до начала спецоперации украинский президент Владимир Зеленский разделял людей на просто людей и «особей». Также он советовал тем, кто считает себя частью русской культуры, убираться с Украины и уезжать на российскую территорию, чтобы у их внуков было будущее. «В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — сказал Лавров.

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Лавров подчеркнул, что в приоритете остается жизнь людей

В связи с этим Лавров указал, что для России приоритетна защита людей, которых киевские власти «лишили истории». «Территории важны только потому, что на них живут люди. А живущие на этих землях, которые Зеленский хочет вернуть, являются потомками тех, кто сотни лет строил и Одессу, и другие города, и порты, и дороги, кто осваивал эти земли и был связан с историей этой земли», — порассуждал глава МИД, отметив, что эти люди выросли на русской культуре и являются ее частью.

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Лавров назвал условие сохранения Украиной границ 1991 года

В случае если бы Украина сама шла на компромиссы и реализовывала собственные инициативы, она бы могла сохранить границы 1991 года без Крыма и части Донбасса, считает Лавров.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинским властям следовало сначала соблюдать Минские соглашения, подчеркнул он, напомнив также про стамбульские договоренности 2022 года.

«Каждый раз, когда украинцы обманывают, они проигрывают и теряют территории», — заявил он.

В России считают, что в Европе хотят поднять ставки по Украине

По мнению Лаврова, сейчас Великобритания и европейские страны готовят что-то, чтобы подтолкнуть американского президента Дональда Трампа к агрессивным действиям против России. На это, в частности, указывает то, как Зеленского приняли в Лондоне после скандала с Трампом в Овальном кабинете. Министр пояснил, что, вероятно, европейские партнеры Киева хотят, чтобы боевые действия на Украине продолжались.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Говоря об идее Британии и Франции разместить на украинской территории миротворцев, он отметил, что присутствие войск НАТО «под любым флагом и в любом качестве, в том числе миротворческом, будет являться угрозой для России». Такое условие окончания конфликта он назвал неприемлемым для Москвы, отметив, что это совсем не то, что требуется для окончания войны. РФ не согласится на это ни при каких условиях, подчеркнул он.

Вашингтон и Москва взяли курс на нормализацию отношений

Что касается нынешних отношений с США, то Лавров отметил, что они могут стать нормальными. «Думаю, что происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности. Речь идет именно о возвращении к нормальности в том виде, в котором мы ее понимаем», — сказал он, добавив, что, поскольку Россия — христианская страна, ее ценности «в целом схожи» с таковыми у новых американских властей.

При этом, по словам Лаврова, американская сторона также высказывалась положительно насчет восстановления отношений.