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09:21, 12 марта 2025Бывший СССР

Лавров рассказал об опасном компромиссе по Украине

Лавров: Россия знает, как избежать опасного для людей компромисса по Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Россия знает, как избежать опасного для людей компромисса по Украине. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

Он заявил, что для России приоритетна защита людей, которых киевский режим «лишил истории». Он напомнил, что в сентябре 2021 года президента Украины Владимира Зеленского спросили, что он думает о людях, находящихся по ту сторону линии соприкосновения, и тот ответил, что есть люди и «особи». Лавров также напомнил о заявлении Зеленского, в котором он говорил, что если какие-то украинцы чувствуют себя частью русской культуры, то им следует уехать в Россию.

«Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались», — ответил министр на слова о том, что действия России не совпадают с заявлениями ее представителей.

Ранее Лавров назвал условие сохранения Украиной границ 1991 года. По его словам, страна могла бы сохранить границы 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы власти республики шли на компромиссы и реализовывали собственные инициативы.

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