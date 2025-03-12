Лавров: Россия знает, как избежать опасного для людей компромисса по Украине

Россия знает, как избежать опасного для людей компромисса по Украине. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

Он заявил, что для России приоритетна защита людей, которых киевский режим «лишил истории». Он напомнил, что в сентябре 2021 года президента Украины Владимира Зеленского спросили, что он думает о людях, находящихся по ту сторону линии соприкосновения, и тот ответил, что есть люди и «особи». Лавров также напомнил о заявлении Зеленского, в котором он говорил, что если какие-то украинцы чувствуют себя частью русской культуры, то им следует уехать в Россию.

«Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались», — ответил министр на слова о том, что действия России не совпадают с заявлениями ее представителей.

Ранее Лавров назвал условие сохранения Украиной границ 1991 года. По его словам, страна могла бы сохранить границы 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы власти республики шли на компромиссы и реализовывали собственные инициативы.

