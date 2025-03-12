Россия знает, как избежать опасного для людей компромисса по Украине. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
Он заявил, что для России приоритетна защита людей, которых киевский режим «лишил истории». Он напомнил, что в сентябре 2021 года президента Украины Владимира Зеленского спросили, что он думает о людях, находящихся по ту сторону линии соприкосновения, и тот ответил, что есть люди и «особи». Лавров также напомнил о заявлении Зеленского, в котором он говорил, что если какие-то украинцы чувствуют себя частью русской культуры, то им следует уехать в Россию.
«Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались», — ответил министр на слова о том, что действия России не совпадают с заявлениями ее представителей.
Ранее Лавров назвал условие сохранения Украиной границ 1991 года. По его словам, страна могла бы сохранить границы 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы власти республики шли на компромиссы и реализовывали собственные инициативы.