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09:02, 12 марта 2025Мир

Лавров раскрыл послание делегации США на переговорах в Эр-Рияде

Лавров: На встрече в Эр-Рияде США сказали, что хотят нормальных отношений
Семен Александров (редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказали, что Вашингтон хочет нормальных отношений. Послание раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Они сказали, что хотят нормальных отношений в том смысле, что основа американской внешней политики при администрации Дональда Трампа — это защита национальных интересов США. Это абсолют, не подлежащий обсуждению», — заявил министр.

Дипломат также рассказал еще об одном послании американской делегации. По словам ее представителей, когда интересы не совпадают, ответственные страны должны сделать все для того, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию. Лавров подчеркнул, что российская сторона полностью разделяет такую логику.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не исключает контакты с представителями США в ближайшие несколько дней. Президент США Дональд Трамп также объявил, что в Вашингтоне намерены встретиться с российской стороной в ближайшие дни.

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