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22:42, 11 марта 2025Мир

В МИД России допустили контакты с представителями США

Захарова: Россия не исключает контакты с представителями США в ближайшие дни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что РФ не исключает контакты с представителями США в ближайшие несколько дней.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — заявила она.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сняли паузу на оказание военной помощи и предоставление разведданных.

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