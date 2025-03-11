В МИД России допустили контакты с представителями США

Захарова: Россия не исключает контакты с представителями США в ближайшие дни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что РФ не исключает контакты с представителями США в ближайшие несколько дней.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — заявила она.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сняли паузу на оказание военной помощи и предоставление разведданных.