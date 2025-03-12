Лавров заявил о приходе к власти в США нормальной администрации

Лавров: Смена администрации в США стала возвращением к нормальности

Смена администрации в США в результате прихода к власти нового американского лидера Дональда Трампа стала возвращением к нормальности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Думаю, что происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности. Речь идет именно о возвращении к нормальности в том виде, в котором мы ее понимаем», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, Россия является христианской страной, в связи с чем ее ценности «в целом схожи» с таковыми у новых американских властей. Министр добавил, что в США «пришла к власти нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей».

В ходе интервью Лавров также сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена предлагала возобновить выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).