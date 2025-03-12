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09:04, 12 марта 2025Мир

Лавров рассказал о наглом предложении администрации Байдена и ответе России

Лавров: Администрация Байдена предлагала возобновить выполнение ДСНВ
Семен Александров (редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Администрация экс-президента США Джо Байдена предлагала возобновить выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О наглом предложении администрации бывшего американского лидера и ответе России рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларии Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Они говорили, мол, давайте возобновим выполнение ДСНВ. Вот только разрешите нам посетить некоторые из ваших ядерных объектов», — заявил дипломат.

По его словам, российская сторона тогда напомнила США, что они объявили ее врагом и заявили о желании нанести стратегическое поражение. Он отметил, что администрация Байдена согласилась с этим, однако допустила проведение тактических и технических визитов.

Ранее ряд американских конгрессменов призвали госсекретаря США Марко Рубио продлить ДСНВ с Россией. В своем обращении конгрессмены отметили, что США и Россия даже в периоды разногласий и противоречий всегда были готовы садиться «за стол переговоров, чтобы отвести мир от ядерной катастрофы».

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