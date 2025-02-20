В Конгрессе США призвали продлить ДСНВ с Россией

Reuters: Конгрессмены США призвали госсекретаря Рубио продлить ДСНВ с Россией

Ряд американских конгрессменов призвали госсекретаря США Марко Рубио продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«Мы считаем, что в интересах обеих наших стран использовать официальные механизмы, направленные на предотвращение гонки ядерных вооружений», — говорится в письме парламентариев главе внешнеполитического ведомства.

В своем обращении конгрессмены отметили, что США и Россия даже в периоды разногласий и противоречий всегда были готовы садиться «за стол переговоров, чтобы отвести мир от ядерной катастрофы».

В 2024 году Госдепартамент США заявил, что Россия могла превысить ограничения, прописанные в ДСНВ.