В Конгрессе США призвали продлить ДСНВ с Россией

Ряд американских конгрессменов призвали госсекретаря США Марко Рубио продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Об этом сообщает Reuters.
«Мы считаем, что в интересах обеих наших стран использовать официальные механизмы, направленные на предотвращение гонки ядерных вооружений», — говорится в письме парламентариев главе внешнеполитического ведомства.
В своем обращении конгрессмены отметили, что США и Россия даже в периоды разногласий и противоречий всегда были готовы садиться «за стол переговоров, чтобы отвести мир от ядерной катастрофы».
В 2024 году Госдепартамент США заявил, что Россия могла превысить ограничения, прописанные в ДСНВ.