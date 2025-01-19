В США допустили превышение Россией ограничений по ДСНВ

Госдеп: США не исключают, что РФ могла превысить ограничения по ДСНВ

США допускают, что Россия в 2024 году могла превысить ограничения, прописанные в двустороннем Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом говорится в докладе Госдепартамента, представленном Конгрессу.

В ведомстве не смогли подтвердить, что Москва придерживалась предусмотренных договором ограничений на 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, аналогичных ракет для подводных лодок, тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц боезарядов на них, 800 единиц развернутых и неразвернутых пусковых установок для указанных типов вооружений.

Госдеп напомнил, что Россия перестала уведомлять Вашингтон о статусе вооружений и отказалась проводить инспекции на объектах с участием иностранных специалистов.

В докладе впервые утверждается, что Москва могла выйти за количественные рамки вооружений, предусмотренных договором. Там отмечается, что в сентябре 2022 года, когда Соединенные Штаты в последний раз получили информацию, она была близка к этому пределу. США с высокой долей уверенности считают, что РФ не осуществляла крупномасштабной деятельности.

«Однако Россия, возможно, превысила предел развернутых боеголовок на небольшое количество в течение части 2024 года. Это представляет собой серьезную проблему с точки зрения соблюдения договора», — заявил Госдеп.

В открытой части доклада не уточняется, каким образом Москва могла это сделать, однако документ ссылается на секретную часть, где приведена дополнительная информация. США не расценивают данную ситуацию как угрожающую их интересам национальной безопасности.

В конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести с США переговоры по контролю над вооружениями и по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), пока Вашингтон сохраняет свой антироссийский курс.