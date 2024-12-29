Лавров раскрыл будущее диалога с США по продлению договора СНВ

Лавров: Россия не будет вести переговоры с США по контролю над вооружениями

Россия не будет вести с США переговоры по контролю над вооружениями и по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), пока Вашингтон сохраняет свой антироссийский курс. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Ввиду крайне антироссийской заряженности пока еще действующей администрации условия для стратегического диалога с США сейчас отсутствуют. Пока американцы сохраняют свой антироссийский курс, мы не будем вести никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями», — ответил дипломат на вопрос о возможности выхода России из ДСНВ до срока окончания его действия.

Лавров указал на то, что Москва будет придерживаться предусмотренных по ДСНВ ограничений на соответствующие вооружения. Однако, по его словам, необходимость соблюдать данные меры «напрямую зависит от того, насколько они отвечают российским национальным интересам».

23 декабря исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что Россия и США вряд ли заключат новый договор по сокращению стратегических вооружений вместо существующего СНВ-III до истечения срока его действия в 2026 году. При этом он подчеркнул, что сами переговоры «скорее всего состоятся».