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09:53, 23 декабря 2024Мир

В США усомнились в способности договориться с Россией по одному вопросу

Кимбалл: Россия и США вряд ли заключат новый договор по вооружениям вместо СНВ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия и США вряд ли заключат новый договор по сокращению стратегических вооружений вместо существующего СНВ-III до истечения срока его действия в 2026 году. Об этом заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, пишет РИА Новости.

«Переговоры о новом, официальном рамочном соглашении между двумя странами будут сложными и затратными по времени, и очень маловероятно, что они будут завершены до 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия СНВ-III», — усомнился руководитель ассоциации.

Однако Кимбалл подчеркнул, что сами переговоры скорее всего состоятся. По его словам, в них существует необходимость, как у Москвы, так и у Вашингтона в связи с чем следует ожидать сам факт обсуждения проблемы на двустороннем уровне. По его словам, подобный диалог повлияет и на ядерные программы Китая, Франции и Великобритании.

Ранее Кимбалл заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по ограничению ядерного оружия в ходе прямого диалога возможны. При этом он подчеркнул, что для обсуждения подобных вопросов стратегической стабильности необходимо выдвижение конкретных планов сокращения вооружений.

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