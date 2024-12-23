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09:20, 23 декабря 2024Мир

На Западе допустили переговоры Путина и Трампа по ядерному оружию

Кимбалл: переговоры Путина и Трампа по ограничению ядерного оружия возможны
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Переговоры президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по ограничению ядерного оружия в ходе прямого диалога возможны. Об этом заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, пишет РИА Новости.

«Вполне вероятно, что два президента проведут прямые обсуждения относительно конфликта на Украине и других вопросов, и вполне возможно, если не вероятно, что они обсудят варианты взаимных ограничений на фоне истечения срока действия СНВ-III», — рассказал глава ассоциации.

При этом Кимбалл подчеркнул, что для обсуждения подобных вопросов стратегической стабильности необходимо выдвижение конкретных планов сокращения вооружений. По его словам, ни Вашингтон, ни Москва пока о подобном не сообщали.

Ранее Кимбалл заявил, что возвращение в Белый дом Трампа создаст новые вызовы и ограниченные возможности для ядерного разоружения. Однако он обратил внимание, что в свой первый срок 45-й и 47-й президент США также предпринял неудачную попытку включить Китай в российско-американскую систему контроля над вооружениями.

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