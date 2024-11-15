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02:30, 15 ноября 2024Мир

Влияние Трампа на ядерное разоружение оценили

Президентство Трампа создаст новые вызовы для ядерного разоружения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Возвращение в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа создаст новые вызовы и ограниченные возможности для ядерного разоружения. Такое мнение выразили в американской Ассоциации по контролю над вооружениями, передает РИА Новости.

«В своем первом сроке избранный президент поддерживал развитие и размещение ядерного оружия, а также повысил роль ядерного сдерживания в военной стратегии США», — отметили в организации.

Там также напомнили, что в свой первый срок Трамп также предпринял неудачную попытку включить Китай в российско-американскую систему контроля над вооружениями. Таким образом появилась неопределенность относительно продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США.

Ранее военно-политический аналитик Ян Гагин заявил, что конфликт между Россией и Украиной не рискует перерасти в ядерную войну, пока президентом США будет Трамп. По его словам, у всех ведущих мировых держав есть ядерное оружие, при этом у России самый большой запас подобных вооружений. Эксперт отметил, что этот «ядерный статус-кво» уже существует.

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