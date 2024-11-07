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04:44, 7 ноября 2024Мир

Аналитик оценил риск ядерной войны при Трампе

Гагин: ядерной войны между Россией и Украиной при Трампе не будет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Конфликт между Россией и Украиной не рискует перерасти в ядерную войну, пока президентом США будет Дональд Трамп. Такую оценку в интервью РИА Новости дал военно-политический аналитик Ян Гагин.

По его словам, у всех ведущих мировых держав есть ядерное оружие, при этом у России самый большой запас подобных вооружений. Эксперт отметил, что этот «ядерный статус-кво» уже существует.

«И когда мир в очередной раз был на грани ядерной войны, а это было недавно, когда начались угрозы о применении Украиной ядерной бомбы, которая якобы у них есть, либо которую якобы они могут собрать. И о передаче [Киеву] тех же "Томагавков" и других ракет, и весь мир напуган этими событиями. И поэтому отказались от плана [Владимира] Зеленского», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Он подчеркнул, что Россия готова к равноправному диалогу, если США продемонстрируют серьезные намерения договариваться по-честному, на основе признания российских интересов и принципа взаимности.

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