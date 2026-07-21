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12:46, 21 июля 2026Россия

Кремль ответил на удары ВСУ по складам российского маркетплейса

Песков: Склады маркетплейса не используются для поставок товаров для армии России
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Social Media via Reuters

Склады маркетплейса, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары, не используются для поставок товаров для российской армии. Так на информацию о хранении предметов военного назначения на объектах ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима», — указал Песков.

ВСУ ударили по логистическим комплексам Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области 18 июля. По информации властей, в результате попадания вражеских беспилотников жертвами стали семь сотрудников ночной смены.

Комментируя атаку, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ударами по складам в Котовске и Электростали Владимир Зеленский выполняет ранее объявленный план о 40-дневной операции против России, подтверждая тем самым его террористическую направленность.

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