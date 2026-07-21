Кремль ответил на удары ВСУ по складам российского маркетплейса

Песков: Склады маркетплейса не используются для поставок товаров для армии России

Склады маркетплейса, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары, не используются для поставок товаров для российской армии. Так на информацию о хранении предметов военного назначения на объектах ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима», — указал Песков.

ВСУ ударили по логистическим комплексам Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области 18 июля. По информации властей, в результате попадания вражеских беспилотников жертвами стали семь сотрудников ночной смены.

Комментируя атаку, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ударами по складам в Котовске и Электростали Владимир Зеленский выполняет ранее объявленный план о 40-дневной операции против России, подтверждая тем самым его террористическую направленность.