Кремль ответил на удары ВСУ по складам российского маркетплейса

Склады маркетплейса, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары, не используются для поставок товаров для российской армии. Так на информацию о хранении предметов военного назначения на объектах ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима», — указал Песков.
ВСУ ударили по логистическим комплексам Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области 18 июля. По информации властей, в результате попадания вражеских беспилотников жертвами стали семь сотрудников ночной смены.
Комментируя атаку, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ударами по складам в Котовске и Электростали Владимир Зеленский выполняет ранее объявленный план о 40-дневной операции против России, подтверждая тем самым его террористическую направленность.