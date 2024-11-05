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13:48, 5 ноября 2024Мир

Лавров заявил об особой ответственности России и США за судьбы мира

Лавров: на РФ и США как ядерных державах лежит ответственность за судьбы мира
Семен Александров (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«На наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Это предопределяет необходимость дипломатических контактов и функционирования посольств», — отметил дипломат.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, уходящий с поста 1 декабря, назвал реальным риск третьей мировой войны. По его словам, необходимо сделать военное строительство одним из основных элементов дальнейшей трансформации европейского объединения.

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