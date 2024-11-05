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13:43, 5 ноября 2024Мир

Лавров назвал условие для возобновления диалога с США

Лавров: Россия готова к диалогу, если США учтут ее интересы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия готова возобновить диалог США, если Вашингтон учтет ее национальные интересы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному, на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что антироссийская политика США базируется на внутриполитическом консенсусе американской элиты.

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