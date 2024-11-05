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13:33, 5 ноября 2024Мир

Лавров назвал основу антироссийской политики США

Лавров: антироссийская политика США основана на внутриполитическом консенсусе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Антироссийская политика США базируется на внутриполитическом консенсусе и имеет двухпартийную природу. Основу политики Вашингтона в отношении Москвы назвал РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

По словам дипломата, в данном контексте Украина является ключевым элементом развязанной против России гибридной войны. «Относиться серьезно к тому, что заявляют оба кандидата в пылу предвыборной полемики, не приходится», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что англосаксы готовят Европу к вооруженному конфликту с РФ при провале Киева. Глава МИД также с сожалением отметил, что нынешние правящие элиты многих стран Европы не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут спасения «у заокеанского гегемона».

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