Лавров назвал основу антироссийской политики США

Лавров: антироссийская политика США основана на внутриполитическом консенсусе

Антироссийская политика США базируется на внутриполитическом консенсусе и имеет двухпартийную природу. Основу политики Вашингтона в отношении Москвы назвал РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

По словам дипломата, в данном контексте Украина является ключевым элементом развязанной против России гибридной войны. «Относиться серьезно к тому, что заявляют оба кандидата в пылу предвыборной полемики, не приходится», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что англосаксы готовят Европу к вооруженному конфликту с РФ при провале Киева. Глава МИД также с сожалением отметил, что нынешние правящие элиты многих стран Европы не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут спасения «у заокеанского гегемона».