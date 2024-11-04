МИД: англосаксы готовят Европу к вооруженному конфликту с РФ при провале Киева

Англосаксы готовят Европу к вооруженному конфликту с РФ при провале Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», трансляция выступления доступна на сайте ведомства.

По словам главы МИД, на данный момент англосаксы, подобно Адольфу Гитлеру в годы Второй мировой войны, собравшему большинство европейских стран «под нацистские знамена», надеются победить Россию руками режима президента Украины Владимира Зеленского. «И, как запасной вариант, на случай если режим Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», — подчеркнул он. Лавров также с сожалением отметил, что нынешние правящие элиты многих стран Европы не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут спасения «у заокеанского гегемона».

Ранее в этот же день эксперт по оборонной политике и безопасности французского Института международных и стратегических отношений генерал Жан-Клод Аллар заявил, что Европа не сможет поддерживать Украину без США.