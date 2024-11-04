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07:19, 4 ноября 2024Мир

Во Франции предупредили Европу о невозможности помогать Украине без США

Генерал Аллар: Европа не сможет поддерживать Украину без США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jens Kalaene / ZB / Global Look Press

Страны Европы собираются продолжать поддерживать Украину, но ее ресурсы очень ограничены, а возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к сильному сокращению помощи Киеву. Об этом РИА Новости заявил эксперт по оборонной политике и безопасности французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) генерал Жан-Клод Аллар.

«У Европы есть желание продолжать поддерживать Украину. Но очевидно, что, если помогать ей будет только Европа, то, что Украина получит, будет меньше, чем при участии США. Уровень ее поддержки будет слабее, чем на данный момент», — предупредил аналитик.

Он также сообщил о серьезном истощении вооружений, боеприпасов и людей у Киева. По словам Аллара, конфликт Украины с Россией будет длиться столько, сколько Киев будет «подпитываться за счет своих западных союзников».

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу предрек полное сокращение помощи Украине. «Военная помощь Запада прекратится рано или поздно. Украину вынудят к мирным переговорам», — убежден Латифоглу.

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