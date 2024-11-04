Аналитик предрек полное сокращение помощи Украине

Аналитик Латифоглу: вероятность сокращения помощи Киеву в 2025 году очень велика

Вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

По его словам, в связи с этим тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года. Эксперт отметил, что «ситуация на поле» не меняется в пользу Запада, несмотря на оказываемую Киеву помощь в виде вооружений и отправки обученных наемников. «Поэтому военная помощь Запада прекратится рано или поздно. Украину вынудят к мирным переговорам», — убежден Латифоглу.

Ранее бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что США вне зависимости от того, кто станет президентом, сократят оказание Украине военной помощи. Он уточнил, что Конгресс США по-прежнему будет поддерживать оказание Киеву помощи в вопросах «продажи вооружений» и «некоторой поддержки в восстановлении» страны. При этом, по его словам, Вашингтон будет ожидать, что руководящую роль в этих вопросах будут брать на себя страны Европы.