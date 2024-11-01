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01:01, 1 ноября 2024Мир

В США предрекли сокращение помощи Украине при любом президенте

Экс-глава ЦРУ Гейтс: США больше не окажут крупной помощи Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Bourg / Reuters

США вне зависимости от того, кто станет президентом, сократят оказание Украине военной помощи. Такое развитие событий в ходе выступления на семинаре в Центре имени Вудро Вильсона (признан в России нежелательной организацией) предрек бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Роберт Гейтс, передает ТАСС.

«Я считаю, что вероятность выделения очередного пакета на сумму 60 миллиардов долларов крайне мала вне зависимости от того, кто будет избран президентом. С учетом всего, что происходит, я считаю, что крупный пакет помощи Украине такого объема не рассматривается», — сказал он.

Гейтс подчеркнул, что Конгресс США по-прежнему будет поддерживать оказание Киеву помощи в вопросах «продажи вооружений» и «некоторой поддержки в восстановлении» страны. При этом, по его словам, Вашингтон будет ожидать, что руководящую роль в этих вопросах будут брать на себя страны Европы.

Ранее публицист Кристофер Колдуэлл заявил, что новая администрация США, которая будет сформирована по итогам выборов президента, сократит помощь Украине вне зависимости от того, кто одержит победу на голосовании — Камала Харрис или Дональд Трамп. По его словам, они «не смогут сопротивляться внутреннему давлению по снижению вовлеченности США» в конфликт на Украине.

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