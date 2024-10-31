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23:37, 31 октября 2024Мир

В Британии предрекли сокращение помощи Украине после выборов в США

Spectator: США сократят помощь Украине после выборов президента
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

Новая администрация США, которая будет сформирована по итогам выборов президента, сократит помощь Украине вне зависимости от того, кто одержит победу на голосовании — Камала Харрис или Дональд Трамп. Такое развитие событий в статье для британского журнала The Spectator предрек публицист Кристофер Колдуэлл.

«Следующий президент — будь то Харрис или Трамп — не смогут сопротивляться внутреннему давлению по снижению вовлеченности США [в украинский конфликт]», — указано в материале.

Отмечается, что Харрис почти не упоминает тему Украины в своих выступлениях, а позиция Трампа о необходимости переговоров пользуется большой популярностью среди американцев. Колдуэлл подчеркнул, что внешняя политика текущего президента США Джо Байдена похожа на действия Джорджа Буша-младшего, который также отличался «идеологическим фанатизмом».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп способен договориться с Россией о мире на Украине. «Президент Трамп будет понимать Россию так, как следует. И достигнет соответствующих договоренностей. Это мое мнение и одновременно надежда», — сказал он.

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