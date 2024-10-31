Орбан назвал способного договориться с Россией президента

Орбан: Трамп понимает Россию и способен договориться о мире на Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп способен договориться с Россией о мире на Украине. Об этом в ходе выступления на дискуссии «Мир в Европе» заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Президент Трамп будет понимать Россию так, как следует. И достигнет соответствующих договоренностей. Это мое мнение и одновременно надежда», — сказал политик.

Находившиеся в зале зрители отреагировали на эти слова продолжительными аплодисментами.

Ранее Орбан заявил о потере надежды на Европу из-за отказа от рассмотрения его мирного плана по Украине. «У них [европейцев] стоит задача стоять на стороне мира, и в этом я не смог убедить ни одну из больших европейских стран, и поэтому я говорю, что у меня нет надежды на Европу», — сказал он.