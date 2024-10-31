Орбан заявил о потере надежды на Европу

Орбан: ЕС не поддержал мирный план по Украине, надежды на Европу нет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза (ЕС) отказались поддержать его мирный план по Украине. Об этом он сообщил в ходе выступления на дискуссии «Мир в Европе», передает РИА Новости.

По его словам, европейцы отклонили его предложение, из-за чего Будапешт вместе с Китаем организовал группу «друзья мира» в ООН. Премьер отметил, что отказ Европы от рассмотрения плана прекращения украинского конфликта является «грустной историей».

«У них [европейцев] нет задачи выиграть войну на Украине, потому что, на мой взгляд, это невозможно, и это стоит многих человеческих жизней, вместо этого у них стоит задача стоять на стороне мира, и в этом я не смог убедить ни одну из больших европейских стран, и поэтому я говорю, что у меня нет надежды на Европу», — сказал Орбан.

Ранее Виктор Орбан назвал варварством позицию Европы по переговорам с Россией. Политик отметил, что Европу устраивает отсутствие диалога с Москвой, однако, по его мнению, переговоры необходимы.