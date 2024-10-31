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21:40, 31 октября 2024Мир

Орбан назвал варварством позицию Европы по переговорам с Россией

Орбан назвал варварством отказ стран Европы от переговоров с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Отказ европейских стран вступать в переговоры с Россией — варварство и глупость. Такую точку зрения высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что Европу устраивает отсутствие диалога с Москвой. Однако, по его мнению, переговоры необходимы.

Орбан также оценил шансы Украины на успех, заявив, что ей не удастся добиться желаемого. Он подчеркнул, что «с каждым днем ситуация все хуже».

Ранее венгерский премьер рассказал о нежелании Запада признать свое поражение на Украине. По его словам, западные страны хотят, чтобы боевые действия продолжались. Орбан добавил, что такое положение дел обязывает Венгрию искать «пространство для маневра» в сфере экономики, что и удается делать благодаря политике его правительства.

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